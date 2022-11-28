إيقاف عمل مصادم الهادرون الكبير في سويسرا لنقص الكهرباء

أوقفت المؤسسة الأوروبية للبحوث النووية (سيرن) يوم 28 نوفمبر عمل مصادم الهادرون الكبير قبل الموعد المخطط له سابقا بأسبوعين بهدف توفير الطاقة تفاديا لخطر الافتقار إلى الكهرباء.

يذكر أن المؤسسة الأوروبية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الفصل التقني لمصادم الهادرون عن التشغيل سيبدأ في 28 نوفمبر الجاري، أي قبل أسبوعين من الموعد المخطط له سابقا عام 2022. أما عام 2023 فسيشهد، حسب المؤسسة، انكماش استثمار المصادم بنسبة 20%.

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يذكر أن "سيرن" هي أكبر مختبر فيزيائي للطاقة العالية في العالم. وتم إنشاؤها من قبل المؤسسة الأوروبية للبحوث النووية بمشاركة علماء الفيزياء من مختلف البلدان، بما فيها روسيا، ويعمل مصادم الهادرون الكبير على الحدود بين سويسرا وفرنسا.

وتمكّن علماء الفيزياء بواسطة تشغيل مصادم الهادرون الكبير من تحقيق أهم الاكتشافات في علم الفيزياء المعاصر، وهو إثبات وجود بوزون هيغز، بصفته جسيْما أوليا مسؤولا عن الكتلة في جسيمات أولية أخرى.

المصدر: نوفوستي