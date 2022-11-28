الخبراء الروس يطورون تقنيات جديدة لصناعة الإلكترونيات

سجّل خبراء من روسيا براءة اختراع جديدة تتعلق بتطوير هياكل عالية الجودة من الغرافين لصناعة الإلكترونيات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المختصين من جامعة " Skoltech" الروسية تمكنوا من ابتكار طريقة لصنع هياكل جديدة من الغرافين يمكن استعمالها في تطوير الإلكترونيات المرنة الشفافة.

وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة إلى "أن الطريقة التي طورها المختصون التابعون لـ Skoltech تتضمن تشكيل قوالب مؤقتة مصنوعة من الغرافين على شكل الجهاز أو القطعة المراد تطويرها، ومن ثم توضع على تلك القوالب قوالب دائمة مصنوعة من مواد أخرى، وعند إزالة الطبقات المؤقتة تكتسب القطعة الإلكترونية شكلها النهائي".

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ومن جهته قال المحاضر في الجامعة، سيرغي أبايموف: "روسيا لديها تقنيات متقدمة في مجال صناعة الإلكترونيات المرنة والشفافة، وفي السنوات الأخيرة تم استخدام الغرافين في العديد من مجالات صناعة الإلكترونيات، لكن المشكلة الأساسية كانت الحصول على صفائح كبيرة مصنوعة من هذه المادة وخالية من العيوب أو التشققات. براءة الاختراع الجديدة ستساهم بشكل فعال في تطوير الإلكترونيات وخصوصا تلك المصنوعة من مكونات مطورة في روسيا".

المصدر: فيستي