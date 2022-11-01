خبير يشرح لماذا تحول اندفاع الحشود المأساوي في سيئول إلى حد الموت!

قال أحد الخبراء لـ Insider إن اندفاع الحشود - الظاهرة المميتة التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصا في كوريا الجنوبية - يمكن تفسيرها من خلال فيزياء بسيطة.

ولقي 154 شخصا على الأقل مصرعهم في سيول يوم السبت، عندما تسببت حفلة الهالووين في الشارع، في تجمّع حشد كبير من الناس، ما أدى إلى التدافع حتى الموت.

وأفادت الغارديان أن الحادثة وقعت في حي إتايوان المزدحم في سيول، وهو مكان شهير للحياة الليلية اجتذب عشرات الآلاف من الناس يوم السبت.

ووفقا لرويترز، لم يكن هناك حدث واحد مخطط له. لكن الحشود من الحانات والملاهي الليلية تدفقت في زقاق ضيق ومنحدر يربط بين محطة مترو أنفاق وشارع رئيسي.

وفي وقت ما بعد العاشرة مساء، امتلأ الشارع بما يتجاوز طاقته. وذكرت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، جمعتها رويترز، أن الناس بالقرب من الجزء العلوي من الزقاق سقطوا وسط الحشود أدناه، ما أدى إلى اندلاع حشود قاتلة.

ودفعت المأساة إلى حداد وطني في كوريا الجنوبية وتساؤلات حول ما إذا كان يمكن فعل المزيد لمنعها.

وتحدث مهدي موسيد، عالم الأبحاث في معهد ماكس بلانك في برلين، الذي يدرس ديناميكيات الحشود، إلى Insider عن الوقت الذي يصبح فيه الازدحام مميتا.

وقال: "معظم الناس لا يدركون الخطر"، مشيرا إلى أنه يجب توعية الناس بشكل أفضل مع ازدياد كثافة المدن وزيادة انتشار الحشود الكبيرة.

الحشود تتصرف مثل الأمواج

إن الاندفاع الجماهيري مدفوع بمبدأ بسيط. إذا أصبحت مجموعة من الأشخاص كثيفة بدرجة كافية - أكثر من ستة أو سبعة أشخاص في كل ياردة مربعة - يبدأ الحشد في التصرف مثل السائل.

وفي هذه المرحلة، يفقد الأشخاص في الداخل إلى حد كبير القدرة على التحكم في حركتهم.

وإذا تم دفع شخص ما، فسيدفع جاره، الذي سيسقط على جاره، وهكذا دواليك.

وقال موسيد: "ثم تنتقل هذه الحركة". إنه يشبه إلى حد ما تموج عبر الماء، ومع انتشار هذه الحركات، فإنها تكبر.

ويمكن أن يكون ضغط الموجة شديدا جدا بحيث لا يتحمله الناس في الحشد، خاصة إذا تم دفعهم إلى عقبة. وكما رأينا في سيول، يمكن أن تكون قاتلة.

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وقال موسيد "هذه الموجات خطيرة للغاية لأن الناس يمكن أن ينضغطوا على الجدران وأيضا ضد بعضهم البعض. وكلما عبرت موجتان، يمكن للناس أن يشعروا بالضغط من الجانبين".

وفي الغالبية العظمى من الحالات، ستكون الأحداث المزدحمة آمنة. لكن موسيد سرد بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد إذا تحولت الأمور إلى خطر. والأمر الرئيسي هو الوعي: إذا كنت تشعر بأنك في مكان مزدحم جدا، فمن المحتمل أنك على حق. ابتعد بسرعة إلى مكان أقل ازدحاما. ويمكن أن يحميك هذا ويخفف الضغط عن الآخرين.

وقال: "إذا بدأ جزء صغير من الناس في فعل ذلك، فإنه يقلل الازدحام ويحل المشكلة".

وبمجرد أن يصل الحشد إلى تلك العتبة الحرجة، يمكن لموجة الدفع أن تتشكل بسرعة كبيرة. وقال موسيد: إذن فهي حالة بقاء. إذا شعرت بموجة الدفع، فلا تحاول المقاومة. اذهب معها وحافظ على توازنك".

وابذل قصارى جهدك للبقاء واقفا. إذا سقط شخص ما، فسيؤدي ذلك إلى سقوط موجة من الناس. ومن المرجح أن يتم سحق أولئك الموجودين في قاع الكومة بوزن الأجسام الموجودة فوقهم.

ارفع ذراعيك مقابل القفص الصدري مثل الملاكم لتسهيل التنفس. ويمكن أن يؤدي ضغط الموجة إلى الإغماء والسقوط.

ولا تكافح ضد تدفق الحشد، حيث قال موسيد إذا قمت بالتراجع، فإن الضغط في النظام سيزداد، الأمر الذي سيجعل الوضع أسوأ خلال ثانيتين أو دقائق مقبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقتل فيها حشود الحشد. وتشمل الأمثلة السابقة موكب الحب في ألمانيا في عام 2010 حيث مات 18 شخصا، ومهرجان ترافيس سكوت أستروورلد في هيوستن العام الماضي حيث توفي ثمانية أشخاص.

ومع مثل هذه الأحداث، يمكن أن يقلل التخطيط السليم من المخاطر من خلال ضمان عدم اجتماع الكثير من الناس في وقت واحد.

لكن موسيد قال إن الحدث في سيول كان مختلفا لأنه كان تجمعا عفويا في الشوارع. وكان من الصعب للغاية الاستعداد له.

ووفقا لرويترز، توقعت السلطات حشدا يبلغ حوالي 100000 شخص، لكنها لا تعتقد أن المنطقة تتطلب تخطيطا أكثر من عطلة عيد الهالوين العادية.

وقال موسيد إنه مع نمو سكان العالم وتكدس المزيد والمزيد من الناس في المناطق الحضرية، يمكن أن يحدث هذا في كثير من الأحيان. "الحل السهل هو السماح للناس بمعرفة أن الحشود يمكن أن تكون خطيرة".

المصدر: ساينس ألرت