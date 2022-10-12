روسيا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية بمواصفات خاصة

أعلن حوض Vyborg الروسي لبناء السفن أنه أنزل إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة ستعمل لصالح سلاح البحرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "السفينة الجديدة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 23550، ومن المفترض أن تعمل لصالح قوات خفر السواحل التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي".

ويبلغ طول السفينة الجديدة 114.5 م، وعرضها 19.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8500 طن، ويمكنها نقل طاقم مكون من 60 شخصا، وقطع مسافة 12000 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 70 يوم بعد تزويدها بالوقود والمؤن.

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وستتسلح هذه السفينة بمدافع من عيار 76 ملم، وشاشات AK-306M من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ مضادة للاهداف الجوية والحرية، كما ستجهّز بمنصات لحمل مروحيات Ka-27 و Ka-226 و Mi – 8 الروسية، منصات لحمل الطائرات المسيرة.

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وتطور روسيا السفن في إطار المشروع 23550 لتعمل كآليات لحماية الحدود والمرافق البحرية في مياه القطب الشمالي، ولحماية وقطر السفن ومرافقتها إلى الموانئ، كما يمكن استخدامها كسفن إمداد عسكري، والمميز فيها هو صلابة هياكلها التي تمكنها من العمل في المياه التي يكسوها الجليد الذي تصل سماكته إلى 1.7 م.

المصدر: سلاح روسيا