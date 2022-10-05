مبدأ عمل قنبلة "أوداب – 500 بي" الفراغية الروسية

تحدثت قناة "تليغرام المعروفة Fighterbomber عن مميزات ومبدأ عمل قنبلة "أوداب – 500 بي" الفراغية الروسية

التي غالبا ما تسمى بالقنبلة الفراغية أو قنبلة الانفجار الحجمي أو القنبلة الترموبارية (قنبلة الحرارة والضغط).

ومبدأ عملها بسيط للغاية حيث تُملأ القنبلة بدلا من التروتيل (المادة المتفجرة) المعتاد، بسائل خاص ينتشر عن طريق تفجير الشحنة الأولية، ويتحول إلى خليط من الهواء والغاز (الوقود والهواء)، ويملأ في المجال حوله كل شق أو ثغرة مهما صغرت في فترة وجيزة من الزمن ( في أجزاء من مئة من الثانية).

وبعد لحظة، يتم إشعال النار في هذه السحابة بواسطة شحنة ثانوية، فتتوسع على الفور، وتخلق في الوقت نفسه موجة صادمة وتحرق كل الأكسجين في داخل حجم معيّن.

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قطر الإصابة محدود نسبيا، لكنه متصل. وتصلح تلك القنبلة لاستخدامها داخل المنازل شبه المتهدمة، وفي الغابات ، والكهوف، والوديان، والخنادق وما إلى ذلك.

هذه الذخيرة مطلوبة جدا، إذ أنها يمكن أن تستخدم في أسلحة مختلفة مثل الأسلحة المتحكم فيها عن بعد والقنابل العنقودية.، كما يمكن تفجير "أوداب – 500 بي" المزوّد بمقياس الارتفاع فوق الأرض.

وأشار صاحب قناة "تليغرام" إلى أن قنبلة "أوداب – 500 بي" لا يمكن مقارنتها بقاذف اللهب الثقيل "توس"، لأن ذخيرة واحدة في قاذف اللهب تتسع لـ73 كيلوغراما من السائل الحارق. أما قنبلة واحدة من "أوداب – 500 بي" فتتسع لـ193 كيلوغراما منه، ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التروتيل المتفجرة.

يذكر أن قنبلة مماثلة سبق أن استخدمت في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا