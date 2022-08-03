"الشمس الحارقة" تؤدي مهامها القتالية في أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية أطقم نظام قاذف اللهب الثقيل "توس-1" (الشمس الحارقة) في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن أطقم قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للمنطقة العسكرية المركزية نفذت إطلاق نيران بصواريخ حرارية ودمرت آليات مدرعة وقوة بشرية للعدو. وتستخدم مثل هذه المعدات العسكرية لتدمير المركبات المدرعة الخفيفة والقوى العاملة للعدو والمعاقل.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية