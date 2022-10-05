قريبا في الوطن العربي ستظهر "المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم''

كشفت شركة التطوير العقاري URB، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لمشروع "المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم" في الكويت.

وتهدف المدينة المبنية على شكل زهرة، والتي أطلق عليها اسم XZERO، إلى توفير أسلوب حياة خال من الكربون لما يقارب 100 ألف ساكن موزعين على 30 ألف منزل.

وتم إطلاق خطط "المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم"، لتقليل وصول السيارة وزيادة المساحة الآمنة للعبور سيرا على الأقدام.

وسيوفر المجتمع المستدام المخطط له في الكويت، نمط حياة خال من الكربون لـ 100 ألف ساكن، بالتوازن مع الطبيعة.

والمنطقة المركزية للمدينة ستكون محاطة بسلسلة من "المجمعات"، كل منها مخصص للتعليم والترفيه والمرافق الطبية.

وتقول شركة التصميم URB، إن المدينة ستوفر الأمن الغذائي والطاقة مع تعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر (نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد) في وجهة صديقة للبيئة للعيش والعمل والزيارة.

وقال باهراش باغريان، الرئيس التنفيذي لشركة URB: "لم يعد إنشاء مدن مستدامة يتبع أعلى مستويات المعيشة بأقل تأثير على البيئة خيارا، بل أصبح ضرورة".

وتم تخطيط XZERO بحلول شاملة متعددة الوظائف تتناول الركائز الرئيسية الثلاثة للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويتمثل قلب هذا المشروع في المناظر الطبيعية الفريدة، وهي متعددة الوظائف ومصممة لتعزيز الصحة والرفاهية والتنوع البيولوجي.

وأشار باغريان: "المناظر الطبيعية هي الصمغ الاجتماعي للمدينة بأكملها، ما سيعزز حيا نابضا بالحياة بينما يربط السكان بجميع وسائل الراحة في غضون دقائق".

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وأضاف: "المناظر الطبيعية منتجة أيضا، حيث تتضمن العديد من طرق الزراعة الحضرية المختلفة مثل الحدائق المجتمعية، والقباب الحيوية، والزراعة المائية، والمزارع العمودية، والزراعة الملحية".

وسيتم تخصيص أكثر من 65% من مساحة 16 كم مربعا للمساحات المفتوحة، مثل المناظر الطبيعية المنتجة للزراعة، والمناظر الطبيعية غير المنتجة، والأرصفة القابلة للاختراق التي تسمح بتدفق مياه الأمطار من خلالها، والملاعب الرياضية والساحات.

وتقول شركة URB إن زيادة مساحة المناظر الطبيعية ستعزز الأنشطة الاجتماعية والتنوع البيولوجي وتحسين المناخ المحلي ما سيخفف من آثار ارتفاع درجات الحرارة وجزر الحرارة الحضرية (منطقة حضرية أو مدينة كبرى أكثر دفئًا من المناطق الريفية المحيطة بها بسبب الأنشطة البشرية).

وتدعي أن التطوير سيتطلب أيضا "أقل استثمار مالي مع توفير أعلى المكاسب البيئية".

وصممت XZERO لتكون "المدينة الأكثر قابلية للمشي على وجه الأرض"، من خلال توفير سلسلة من شبكات المشي المظللة جيدا. وترتبط هذه الشبكات بأنماط أخرى من وسائل النقل الخضراء، مثل ركوب الدراجات والعربات الكهربائية، لتوفر للسكان السفر الأكثر أمانا وراحة ومتعة.

وتوفر المدينة أيضًا 35 كم من مسارات الجري وركوب الدراجات المخصصة، بالإضافة إلى 9 كم لمسار الفروسية الذي يتصل بمركز الفروسية.

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وتشرح URB: "في نهاية المطاف ستوفر المدينة أعلى جودة للحياة مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وسيصبح معيارا جديدا للمدن المستقبلية ليتم التخطيط لها بما يتماشى مع الطبيعة، مع تعزيز اقتصاد دائري أكثر اخضرارا".

ومن المقرر تطوير 1600 هكتار في المنطقة الجنوبية من الكويت لتوفير 30 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 30 ألف وظيفة خضراء.

وسيتم إنشاء هذه الوظائف في مختلف المحاور مثل الطبية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والتجزئة والترفيه.

وستقع المجمعات (المتخصصة في الترفيه والتعليم وغيرها) في وسط المدينة لتقليل مسافات المشي المطلوبة من السكان، في حين أن المنازل متباعدة.

وسيتم تشغيل جميع المرافق والمنازل بنسبة 100% من الطاقة المتجددة وستقوم بإعادة تدوير جميع المياه باستخدام أنظمة المياه الذكية.

وستعمل XZERO على الترويج للسياحة المستدامة من خلال طرق الضيافة المتنوعة الصديقة للبيئة، بما في ذلك منتجع بيئي من فئة 5 نجوم ونُزُل صديقة للبيئة.

وسيعمل مركز التكنولوجيا الخضراء على تعزيز بيئة مبتكرة تعاونية في مجالات الغذاء والطاقة والمياه وتكنولوجيا النفايات.

وسيضم المركز الطبي قرية توحد ومركزا صحيا وعيادات. وتم تصميم المناظر الطبيعية الخضراء بمناطق طبيعية هندسية لتوفير مجموعة متنوعة من الموائل للحياة البرية (منطقة توفر موطنا لتشكيلات معينة من الغطاء النباتي والمجموعات الحيوانية)، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار، وتخفيف الفيضانات، وتحسين جودة الهواء والمياه النظيفة.

المصدر: ديلي ميل