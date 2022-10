اكتشاف أدلة جديدة على استهلاك المايا للكاكاو

اكتشف العلماء أن الكاكاو كان في متناول كافة قبائل المايا وليس النخبة فقط كما كان يعتقد سابقا.

وتشير مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن العلماء تمكنوا من إثبات حقائق جديدة حول استهلاك قبائل المايا للكاكاو.

وتقول أنابيل فورد، عالمة الأنثروبولوجيا موضحة، "كان يعتقد خلال فترة طويلة، أن الكاكاو كان مخصصا للنخبة فقط في قبائل المايا. ولكن الآن اتضح لنا أن الأمر ليس كذلك".

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتتاج، من تحليل 54 قطعة فخارية عثر عليها في منطقة El Pilar، مركز مستوطنة المايا تقع بين بليز وغواتيمالا، كانت تستخدمها مختلف طبقات مجتمع مايا.

وقد اكتشف علماء الآثار على جميع القطع الفخارية التي ربما كانت تستخدم لشرب الكاكاو وكذلك على الأطباق والأباريق، آثار الكاكاو.

وتقول العالمة، "كانت هذه في بداية الأمر مفاجأة. ولكن إذا نفكر في الأمر فإنه سيتضح أن الصحون العميقة (القصعة) تصلح للخلط والأباريق لتسخين المشروب والأطباق لتقديم الطعام مع أوان محتوية على مشروب الكاكاو".

المصدر: نوفوستي