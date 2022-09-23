روسيا..العثور على بقايا معابد قديمة في فيليكي نوفغورود

عثر علماء الآثار من جامعة بطرسبورغ في فيليكي نوفغورود على بقايا معابد روسية قديمة تعود للقرن الثاني عشر.





ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن العلماء عثروا على هذه الآثار داخل موقعين من مواقع التراث العالمي لليونسكو - كنيسة القديس يوحنا وكنيسة العذراء في مدينة فيليكي نوفغورود. وقد عثر العلماء في الموقعين على بقايا معابد روسية قديمة بنيت في القرن الثاني عشر قبل غزو المغول.

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ويقول إيليا أنتيبوف، رئيس البعثة العلمية، "عثرنا في الزاوية الشمالية الغربية للمبنى مثلا على درج حلزوني وعلى بقايا عمود داعم وسط هذا الدرج مع المدرجات".

ويضيف، عثرنا بالإضافة إلى الدرج الحلزوني على أجزاء من لوحات جدارية كانت تزين جدران المعبد، كما عثرنا على أجزاء من الجدران والأعمدة الداعمة والمذبح الذي تم بناؤه عام 1184.

ويشير أنتيبوف، إلى أن العلماء اكتشفوا في كنيسة العذراء بقايا معبد بني في أعوام 1135-1144.

ويقول، لقد عثرنا فيه على المذبح ومقعد الكاهن ومئات من اللوحات الجدارية. كما عثرنا أيضا على درج حلزوني بحالة جيدة أفضل من مثيله في الموقع الأول".

وتجدر الإشارة، إلى أن كنيسة القديس يوحنا وكنيسة العذراء في مدينة فيليكي نوفغورود، تقعان ضمن حدود المجمع المعماري "ساحة ياروسلاف والسوق القديمة". اللتين تعودان إلى القرن الخامس عشر ، وعمليات الحفر الحالية هي ضمن خطة التحضير الرامية إلى ترميمهما.

المصدر: نوفوستي