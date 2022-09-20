روسيا.. العثور في خاكاسيا على درع فريدة من العصور الوسطى للرحل

اكتشف علماء الاثار في جمهورية خاكاسيا درعا فريدة من العصور الوسطى يعود لمقاتل من رجال القبائل البدو الرحل.

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ويشير الموقع الرسمي لجامعة خاكاسيا، إلى أنه نادرا ما يعثر في الوقت الحاضر على مثل هذه الدروع القتالية، لأن المواد العضوية المستخدمة في صنعها تتحلل، بالإضافة إلى غياب دفن الدرع مع صاحبها المحارب المتوفي في تقاليد هذه القبائل.

وجاء في بيان الجامعة، "أصبحت معروفة أنواع الدروع القتالية التي كانت تستخدمها القبائل الرحل في سهول خاكاسيا. وقد ساعد على ذلك عثور أحد المواطنين قبل فترة على درع في وادي بمنطقة أوست أباكان".

ووفقا لتقديرات الخبراء الأولية، تعود هذه الدرع إلى الفترة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر. وتخضع النسخة الأصلية لهذه الدرع حاليا إلى عمليات صيانة وترميم، وتعرض نسخة منها في متحف التاريخ والآثار والإثنوغرافيا بجامعة جمهورية خاكاسيا.

المصدر: نوفوستي