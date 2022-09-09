ليتوانيا تسلم أوكرانيا مدافع من تصنيع عام 1941

ترسل بلدان الناتو لنظام كييف دفعات من الأسلحة القديمة وذلك إلى جانب المعدات الحربية الحديثة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتسلم من لتوانيا مدافع الهوتزر المقطورة أمريكية الصنع عيار 15 ملم من طراز М101 التي بدأ إنتاجها منذ 81 عام.

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كما أفادت بأن وحدات الجيش الأوكراني تنوي استبدال منظومات المدفعية سوفيتية الصنع عيار 122 ملم بمنظومات عيار 105 ملم غربية الصنع، وذلك بسبب الخسائر الفادحة ونقص الذخائر.

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وبينها المدافع الخفيفة عيار 105 ملم من طراز L119 التي تزن 1936 كلغ وترمي إلى مسافة تتراوح بين 11500 و19000 متر.

أما المدافع М101 فهي أكبر وزنا (2260 كلغ) وترمي إلى مسافة 11270، وطولها 5940 ملم، ارتفاعها 2210 ملم وعرضها 1730 ملم.

وتبلغ سرعة رميها 4 – 5 قذيفة في الدقيقة وطاقمها 8 أفراد وسرعتها على الطريق المعبّدة 50 كلم/ساعة.

وشاركت تلك المدافع بعد الحرب العالمية الثانية في كل من كوريا وفيتنام. وأعادت وسائل الإعلام إلى الأذهان أن لتوانيا تسلمت منذ 20 عاما من الدنمارك 72 مدفعا من هذا النوع وسلّمت 18 مدفعا منها لأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا