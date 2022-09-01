روسيا.. العثور في مقاطعة كالينينغراد على يعسوب في كهرمان عمره 50 مليون عام

أعلنت شركة كالينينغراد لاستخراج الكهرمان التابعة لمؤسسة "روس تيخ" عن العثور على قطعة كهرمان بداخلها يعسوب كامل عمره 50 مليون عام.

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ووفقا للخبراء، تعتبر هذه القطعة فريدة من نوعها، لأنها تحتوي على جسم اليعسوب بالكامل وليس أجزاء منه، وهذا ثاني اكتشاف من نوعه في تاريخ استخراج الكهرمان في روسيا. ويقدر الخبراء عمر القطعة بحوالي 50 مليون عام. ويبلغ وزن قطعة الكهرمان 31 غراما، و طولها 57 ملم وعرضها 31 ملم وسمكها 27 ملم.

ويشير الخبراء، إلى أن الشوائب تكتشف حصريا في الإفرازات الخارجية للراتنج . لقد كان الراتنج مثل الفخ: فقد حملت الرياح بعض الحشرات إليه، وأغرى سطحه الساطع البعض الآخر ، بينما فوجئ البعض الآخر بسقوط قطرة راتنج من الشجرة فتلتصق بها. وعموما لا تشكل الشوائب أكثر من 9 بالمئة في قطع الكهرمان المستخرجة.

ويقول أندرانيك مانوكيان، كبير الباحثين في متحف الكهرمان في مقاطعة كالينينغراد، نادرا جدا تكتشف مثل هذه القطع. فمثلا عثر في أوروبا حتى الآن على 35 قطعة كهرمان بداخلها يعسوب، منها 25 في متاحف ألمانيا.

ويقول، "القطعة الأولى التي عثر عليها في روسيا قبل حوالي 10 أعوام معروضة في متحف الكهرمان. وأما القطعة الثانية التي عثرنا عليها الآن فتتميز باختلاف نوع اليعسوب الذي بداخلها".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"