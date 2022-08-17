منتدى "الجيش-2022" يكشف عن التقنيات الروسية الحديثة لتدريب العسكريين

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن منظومات متطورة تعتمد فيها تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتدريب العسكريين وقوات فرق المدفعية والصواريخ.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف قد أشار خلال فعاليات المنتدى إلى أن مطوري هذه المنظومات هم خبراء من أكاديمية "ميخائيلوفسكايا" العسكرية الروسية، والتي تعتبر اليوم واحدة من أفضل المؤسسات التعليمة العسكرية الروسية، والتي يتم فيها تدريب العسكريين التابعين لفرق المدفعية والصواريخ في البلاد.

وتضم المنظومات الجديدة تبعا للخبراء عدة أقسام ومراحل، وتعتمد على تقنيات أكواد QR التي يتعرف المتدربون من خلالها على عينات الأسلحة الصواريخ والمدفعية التي سيتدربون عليها، ومن خلال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز ونظام " Arterra VT" للمحاكاة عبر تقنيات 3D يتمكن المتدربون من استعمال الأسلحة والتحكم بها بشكل افتراضي.

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ومن جهته قال سيرغي شادرين، رئيس قسم تنظيم العمل العلمي وتدريب الموظفين العلميين في أكاديمية ميخائيلوفسكايا العسكرية: " إن استخدام التطورات المبتكرة في العملية التعليمية للأكاديمية يجعل من الممكن تقليل الوقت اللازم لاكتساب الكفاءات بمقدار 1.5-2 مرة. تتيح هذه الممارسة تنظيم تدريب متعدد المستويات وعالي الجودة لمجموعة واسعة من المتخصصين لقوات الصواريخ، تم تسليم 100 منظومة تدريب مشابهة للقوات العسكرية الروسية حتى الآن".

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: فيستي