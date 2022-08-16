"Amur E600" غواصة كهربائية روسية جديدة

أعلن ممثل مكتب التصميم المركزي "روبين"، أن خبراء المكتب انتهوا من وضع تصميم أحدث غواصة كهربائية Amur E600 يمكنها العمل تحت الماء مدة 17 يوما.



ويشير المتحدث، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن إزاحة هذه الغواصة الكهربائية الجديدة تبلغ 600 طن فقط، وتستخدم بطاريات أيون الليثيوم.

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ويقول، "يعرض مكتب التصميم المركزي في منتدى "الجيش-2022" غواصة كهربائية صغيرة إزاحتها 600 طن فقط. وتنسب هذه الغواصة إلى مشروع "آمور" ومنحت أسم Amur E600 . وهذه الغواصة بخلاف الغواصات الأخرى من هذا المشروع، تستخدم بطاريات إيون الليثيوم ذات سعة عالية، مع مولد ديزل احتياطي صغير. والمزايا الرئيسية لهذه الغواصة، هي حجمها واستقلاليتها العالية تحت الماء لمدة 14-17 يوما، وهو ما يتوافق مع الاستقلالية المستمرة تحت الماء للغواصات الكبيرة التي تعمل بمحطات طاقة مستقلة دون الحاجة للظهور على سطح الماء".

ويضيف، أقصى مدى لهذه الغواصة حوالي 1500 ميل. وقد استخدم المصممون في هذا المشروع عددًا من الحلول التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة.

المصدر: نوفوستي