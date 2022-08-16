"روستيخ" تكشف عن مروحيتها المسيرة الجديدة

خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن مروحية مسيرة متعددة الأغراض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "خلال فعاليات منتدى الجيش-2022 كشفت شركتنا عن منظومة BAS-750 التي تضم مروحيتين مسيرتين يبلغ وزن إقلاعهما الأقصى 750 كلغ، وكذلك محطتين أرضيتين للتحكم ودعم الطيران.. هذه المنظومة تضمن لهذه الدرونات ذات المروحيات مدة تحليق تصل إلى 6 ساعات".

وأشار البيان إلى أن المروحيات التي ضمتها المنظومة الجديدة قادرة على التحليق إلى ارتفاعات تصل إلى 3.5 كلم، ونقل الحمولات المختلفة وتبادل البيانات مع المحطات الأرضية على مسافة تصل إلى 150 كلم، كما يمكن تزويد هذه الدرونات بخزانات وقود إضافية لزيادة مدة رحلاتها.

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ومن جهته قال المدير التنفيذي لـ "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو: "تعتبر BAS-750 (الأخ الأكبر) لدرون BAS-750 الروسي، ويمكن الاعتماد على هذه الطائرة لتأدية مختلف أنواع المهام المدنية والعسكرية، بما فيها مهمات البحث والإنقاذ، ومهمات مراقبة الأراضي الزراعية، ومهمات مراقبة الطرق وخطوط أنابيب النفط والغاز، ومراقبة خطوط إمداد الطاقة وخطوط الاتصالات، وباستطاعة هذه الطائرة نقل بضائع يصل وزنها إلى 200 كلغ، والتحليق بسرعة 180 كلم/سا.

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وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: فيستي