روسيا تكشف عن مدرعة "النمر" المزودة بمنظومات مضادة للدرونات

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن مركبة Tiger-M العسكرية المدرعة التي زودتها بمنظومات متطورة للتعامل مع الطائرات المسيرة.

وأشارت "شركة الصناعات العسكرية المتحدة" خلال فعاليات المنتدى إلى أن المركبة المعدّلة جهّزت برادارات وأجهزة استطلاع بصرية وحرارية وأجهزة ليزرية متطورة قادرة على اكتشاف الدرونات على مدى يصل إلى 20 كلم، كما زودت بأربعة رشاشات يصل مدى تعاملها مع الأهداف إلى 1000 م.

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وتأتي المركبة الجديدة كنسخة معدلة عن عربات Tiger العسكرية الروسية المصفحة، وتجمع بين مواصفات المركبات المدرعة والمركبات العسكرية العالية السرعة القادرة على العمل في المناطق الوعرة، فضلا عن قدرتها على العمل في درجات حرارة عالية وفي المناطق الباردة التي تصل الحرارة فيها إلى 50 مئوية تحت الصفر، كما صمم هيكلها ليكون قادرا على حماية طاقمها وركابها من الألغام العسكرية ومن أعيرة البنادق والرشاشات الخفيفة والمتوسطة.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا