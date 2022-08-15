الصين..علماء الآثار يكتشفون منحوتة لحاكم عمرها 4300 عام

عثر علماء الآثار الصينيون خلال عمليات الحفر بمدينة شيماو بمقاطعة شنشي على منحوتة لرجل على رأسه تاج. واتضح أنها أكبر منحوتة بين المنحوتات التي عثر عليها في هذا المكان.

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ويشير موقع News.artnet، إلى أن الخبراء يعتقدون أن هذه المنحوتة الكبيرة تعود لحاكم شيماو، وقد عثر عليها مع المنحوتات الأخرى خلال عمليات الحفر الجارية عند قاعدة الهرم المقام وسط المدينة، ويقدر عمر هذه المنحوتات بـ 4300 عام.

ويذكر أن علماء الاثار اكتشفوا أنقاض مدينة شيماو عام 1976 وكان يعتقد إلى فترة قريبة أنها تعود لمدينة صغيرة من العصر الحجري. ولكن خلال حفريات عام 2018، اكتشف علماء الاثار أنها مدينة مساحتها 4 كيلومترات مربعة، ومحاطة بسور حجري وخنادق دفاعية مملوءة بجماجم بشرية (يعتقد أن القرابين كانت تقدم هنا)، وفي مركزها أقيم هرم ارتفاعه 70 مترا، وفيها قصر ضخم وخزان للمياه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"