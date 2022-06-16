الصين.. العثور على خزانة قديمة تحتوي على قطع ذهبية وبرونزية

عثر العلماء في مقاطعة سيتشوان الصينية على خزانة قديمة تحتوي على 13 ألف قطعة أثرية تعود إلى العصر البرونزي.





وتشير CNN، إلى أن علماء الاثار عثروا في جنوب غرب الصين على خزانة قديمة عمرها 3000 عام، تحتوي على 13 ألف قطعة أثرية تعود للعصر البرونزي بما فيها صندوق على شكل صدفة سلحفاة ومذبح القرابين.

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واتضح لعلماء الآثار أن العديد من القطع الأثرية التي عثروا عليها في ست حفر للقرابين بالقرب من مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، مصنوعة من الذهب والبرونز واليشم، وتعود إلى حضارة Sanxingdui التي كانت قائمة في العصر البرونزي (1600-800 عام قبل الميلاد)، التي تميزت بتطور الصناعات البرونزية وبناء مرافق الري. ولكن لم تترك هذه الحضارة أي وثائق مكتوبة أو رفات بشرية، كانت ستساعد العلماء على معرفة المزيد عنها.

ووفقا لبيان وكالة شينخوا الصينية الرسمية، عثر علماء الاثار خلال عمليات الحفر على 3155 قطع أثرية سليمة نسبيا، بينها أكثر من ألفي قطعة وتماثيل برونزية. ومن بين القطع الأثرية التي أثارت اهتمام علماء الآثار بصورة خاصة، صندوق صغير مصنوع على شكل صدفة سلحفاة من البرونز واليشم. وكذلك مذبح من البرونز ارتفاعه 0.9 متر.

ووفقا لران هونغ لين، مدير معهد سانشينغدوي لبحوث الآثار الحضارية والآثار، يشير تنوع القطع الأثرية، إلى وجود تبادل ثقافي بين حضارات الصين القديمة. فمثلا كان تمثال برأس بشري وجسم ثعبان من سمات حضارة شو القديمة، في حين أن أواني زونغ الاحتفالية بمثابة رموز لحضارة منطقة تشونغ يوان، التي كانت قائمة في الجزء المركزي من الصين.

المصدر: لينتا. رو