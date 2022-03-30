 
مباشر

الصين.. اكتشاف هيكل عظمي لبومة عمرها 6 ملايين عام

العلوم والتكنولوجيا

الصين.. اكتشاف هيكل عظمي لبومة عمرها 6 ملايين عام
Globallookpress imagebroker/Alfred Schauhuber
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/spm5

عثر علماء الأحافير في شمال غرب الصين على هيكل عظمي متحجر لبومة عمرها 6 ملايين عام.

إقرأ المزيد
مزارع أرجنتيني يكتشف قطعة متحجرة عمرها 10 آلاف عام لحيوان المدرع (فيديو)
مزارع أرجنتيني يكتشف قطعة متحجرة عمرها 10 آلاف عام لحيوان المدرع (فيديو)



وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أنه وفقا للعلماء، الهيكل العظمي المتحجر للبومة بحالة جيدة. وإن هذا النوع من البومات كان يعيش في ضواحي هضبة التبت قبل أكثر من 6 ملايين عام، وينتمي إلى فصيلة منقرضة.

وقد عثر علماء الأحافير بجانب الهيكل العظمي للبومة على بقايا متحجرة لحيوان صغير من الثدييات، يبدو أن البومة أكلته قبل موتها بفترة.

واكتشف العلماء من نتيجة تحليل بنية العظام في منطقة العينين، ميزة مهمة، حيث بخلاف معظم أنواع البومات المعاصرة كان نمط حياتها نهاري.

وقد سمح العثور على هذا الهيكل العظمي المتحجر للعلماء بالحصول على حقائق جديدة متعلقة بتطور البومات.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا