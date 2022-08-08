روسيا.. الخبراء الروس يبتكرون بندقية قادرة على عطب الدبابات

نشرت شبكة الإنترنت معلومات جديدة عن إمكانات فريدة من نوعها لبندقية "ستالينغراد" (TSVL-8) الروسية التكتيكية الحديثة.

وحسب مدير كتحف قوات الدفاع الجوي يوري كنوتوف، فإن هذا النموذج من السلاح الخفيف يمتلك قدرة غير مسبوقة وإنه قادر على إصابة الدبابة. وأعاد إلى الأذهان أن مدى عمل البندقية يلغ 1500 متر، ما يسمح بإصابة ضباط العدو.

وعلاوة على ذلك فإن البندقية قادرة كذلك على إصابة المدرعات في حال يختار الرامي مكانا صحيحا في طلاق النيران.

وتستطيع البندقية، حسب الخبير العسكري، أن تصيب بطلقة واحدة الدبابات وناقلات الأفراد المدرعة، مع العلم أن هذا السلاح تم تصميمه لاختراق السترات المدرعة للأفراد.

المصدر: تاس