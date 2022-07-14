زراعة قلبين آخرين من خنازير "معدلة جينيا" بنجاح لدى البشر!

كشف علماء عن عملية زرع قلبي خنازير معدلة وراثيا بنجاح لدى البشر، في ثاني خطوة كبيرة للأمام في عملية زرع الأعضاء هذا العام.

وقال الدكتور روبرت مونتغمري، مدير معهد Langone لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك، حيث أجريت عمليات الزرع، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "كان من أكثر الأشياء التي لا تصدق، رؤية قلب خنزير ينبض ويضرب داخل صدر بشري".

وأجريت إحدى عمليات الزرع في منتصف يونيو، وتم الانتهاء من الأخرى في 6 يوليو.

ولكن هناك مشكلة: كان مريضا الزرع قد ماتا دماغيا بالفعل، مع بقاء قلبيهما ينبضان على أجهزة التنفس الصناعي من أجل الحصول على أعضاء الخنازير. ومن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تصبح إجراءات زرع الأعضاء البشرية روتينية وخيارات موثوقة للأشخاص المدرجين في قوائم الانتظار الطويلة للقلوب والكلى والأعضاء الحيوية الأخرى.

وقال مونتغمري، الذي تلقى زراعة قلب بنفسه، "ستكون هناك عملية تكرارية للتعلم وتغيير التكتيكات".

ومع ذلك، يأمل الطبيب في أن تصبح أعضاء الخنازير ذات يوم "مصدرا متجددا ومستداما للأعضاء، لذا لن يضطر أحد إلى الموت على لائحة الانتظار".

ويمكن أن يصبح المزيد من التجارب البشرية حقيقة واقعة في السنوات القليلة المقبلة.

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وتم الانتهاء من أول عملية زرع قلب مشابهة لمريض على قيد الحياة في جامعة ماريلاند في يناير. وكانت عملية الزرع لرجل يبلغ من العمر 57 عاما مصابا بمرض قلبي يهدد حياته.

وفشل قلب الخنزير الجديد لبينيت بعد شهرين. وتم اكتشاف الحمض النووي لفيروس الخنازير في وقت لاحق في القلب، ولكن لم يكن هناك دليل على وجود عدوى نشطة، كما قال الجراح الذي يقف وراء هذا الإجراء، لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال مونتغمري: "لا نعرف حقا سبب فشل هذا القلب ولماذا مات". وهذا، كما يجادل، هو سبب أهمية مواصلة إجراء البحوث على المتبرعين المتوفين، قبل المضي قدما في المزيد من تجارب زرع الأعضاء الحية.

وقال الدكتور كريس كولبير، طبيب الطوارئ من شيكاغو، والذي لم يشارك في البحث، لـ Insider بعد سماعه الأخبار: "هذه خطوة ضخمة وهائلة في الاتجاه الصحيح. إنها ليست مجرد عضو، ولكنها تطابق عضو. قلبا الخنازير اللذان زُرعا في جامعة نيويورك هذا الصيف كانا قادرين على العمل لمدة 72 ساعة على الأقل داخل جسم الإنسان لأنه تم تصميمهما باستخدام 10 تعديلات جينية. أربعة من التعديلات الجينية كانت للخنازير، لمنع رفض الزرع والنمو غير الطبيعي، وستة كانت جينات بشرية، مصممة لجعل أجزاء الإنسان والخنازير أكثر توافقا".

وقالت بريثي بيرلامارلا، اختصاصية زراعة القلب في ماونت سيناي في نيويورك، والتي لم تشارك في أبحاث جامعة نيويورك، لـ Insider: "إنها حقا الحدود التالية في طب زراعة الأعضاء".

ويمكن أن تصبح عمليات زرع القلب الروتينية من خنزير إلى إنسان "ممكنة جدا" في غضون عقد من الزمن.

وتقول بريلامارلا، قبل أن تصبح عمليات زرع قلب الخنزير روتينية، سيحتاج الأطباء إلى فهم أفضل لكيفية جعل أعضاء الخنازير المعدلة أكثر توافقا داخل أجسام البشر الحية والمتحركة، حتى لا يرفضها المتلقون. وأضاف أن الباحثين والجراحين سيحتاجون أيضا إلى التأكد من "أننا لا ننقل بعض العدوى غير المتوقعة التي قد تكون في الخنزير، والتي ستنتقل بعد ذلك إلى الإنسان".

لكنها قالت أيضا إنها لن تتفاجأ إذا أصبحت عمليات زرع القلب من خنزير إلى إنسان أمرا شائعا في حياتها المهنية.

المصدر: ساينس ألرت