عملية زرع مع صمام خنزير قد تجنب مرضى القلب الجراحة العامة!

يمكن تجنيب المرضى الذين يعانون من حالة قلبية منهكة عملية جراحية كبيرة عن طريق زرع صمام إلكتروني.

وصمم الجهاز الصغير، الذي يمكن تركيبه في أقل من ساعة باستخدام مخدر موضعي، لعلاج قصور الأبهر، وهي حالة تؤدي إلى تجويع الدم المؤكسج في الجسم وتترك المرضى مرهقين.

وتحدث المشكلة عندما يتضرر الصمام الموجود عند مخرج القلب، الصمام الأبهري، ويفشل في الإغلاق التام. وهذا يسمح للدم بالتسرب للخلف إلى القلب ويؤثر على قدرته على الضخ بكفاءة. وهو الأكثر شيوعا عند المرضى الأكبر سنا والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وقد يكون الضرر أيضا بسبب العدوى.

وتتطلب الحالة جراحة القلب المفتوح، والتي تتضمن فتح صدر المريض، ووضع قلبه على آلة الالتفاف واستبدال الصمام.

ومع ذلك، يُترك العديد من المرضى أضعف من أن يتحملوا هذه الجراحة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك حتى الآن زرع صمام مصمم خصيصا لقصور الأبهر - يستخدم الجراحون غرسات مصممة لعلاج أشكال أخرى من أمراض الصمام.

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ويمكن تركيب غرسة JenaValve Trilogy الإلكترونية الجديدة، التي تحتوي على إطار معدني وصمام من خنزير، خلال إجراء طفيف التوغل يستغرق أقل من ساعة. وقال طبيب القلب أندرياس بومباخ، الذي قاد الفريق الرائد في الجهاز في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن: "لم يكن هناك شيء مثل هذا من قبل".

وستحدث ثلاثية JenaValve فرقا كبيرا. وتم علاج أول بضع مئات من المرضى الآن وكان هناك ما يقرب من 100% معدل النجاح.

وأثناء عملية زرع ثلاثية JenaValve، يتم إجراء شق صغير في الشريان الفخذي في الفخذ - يتم استخدام مخدر لتخدير المنطقة ولكن المرضى مستيقظون على نطاق واسع.

ثم يتم إدخال أنبوب دقيق ومرن يسمى القسطرة في الشريان ويتم تمريره عبر الجسم إلى القلب، باستخدام جهاز الأشعة السينية لمعرفة ما يقومون به في الوقت الفعلي. ويوضع JenaValve، المصنوع من إطار معدني على شكل أنبوب قابل للطي، في مكانه عبر القسطرة. وفي البداية يتم طيها، ولكن بمجرد أن يؤكد الجراح أنها في المكان المناسب، يتم فتحها.

وجرى توسيع الصمام بالكامل، ويبلغ قطره حوالي بوصة واحدة، ولكن يمكن تعديل الحجم في الموقع للتأكد من أنه مناسب تماما. وقال البروفيسور بومباخ إن ثلاث أرجل صغيرة - تشبه إلى حد ما الأرجل الموجودة على وحدة الهبوط على سطح القمر - تثبتها في موضعها فوق الصمام الأورطي الطبيعي، وتبدأ في العمل على الفور.

ثم يتم إزالة القسطرة وخياطة الشق والسماح للمرضى بالعودة إلى المنزل بعد يوم أو يومين.

المصدر: ديلي ميل