العثور على مقبرة عمرها 2000 عام في أقدم بلدة بريطانية

عثر علماء آثار من جامعة بورنماوث البريطانية، على بقايا بشرية عمرها 2000 عام تعود لسكان مستوطنة دوربوليس، أقدم بلدة في بريطانيا.

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وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن طلاب وعلماء الآثار من جامعة بورنماوث عثروا في مستوطنة دور بوليس الواقعة في وينتربورن-كينغستون في مقاطعة دورست الإنجليزية، التي تعود للعصر الحديدي، على رفات خمسة أشخاص دفنوا في وضعية الجنين مع طعام وحيوانات وعناصر من الطقوس الجنائزية التي كانت سائدة حينها. وقد أسس سكان هذه المستوطنة الذي كانوا يسمون أنفسهم حمقى مجتمعهم قبل الميلاد بمئة عام وبنوا مساكن دائرية وحفر استخدمت كمستودعات.

وتضيف، عثر العلماء خلال عمليات الحفر على هياكل لرجال ونساء في حفر بيضاوية الشكل، استخدمت في السابق لحفظ الحبوب. دفنت الجثث مع قطع من اللحم وأوان فخارية كانت تحتوي حينها على "مشروبات للآخرة". وكانت هذه الطقوس ضرورية "لانتقال الموتى إلى مكان آخر". ويأمل علماء الآثار أن تسمح دراستهم لهذا الاكتشاف، بالحصول على معلومات عن الممارسات الدينية التي كانت سائدة في مجتمعات ذلك الوقت.

المصدر: لينتا. رو