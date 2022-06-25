منغوليا.. اكتشاف مقبرة قيمة تعود لأحد النبلاء

عثر علماء الآثار في منغوليا على مقبرة قديمة لأحد النبلاء تعود للفترة بين القرنين الأول والرابع الميلادي.





ويشير موقع سونين الاخباري المنغولي، إلى أن علماء الآثار عثروا على القبر خلال عمليات الحفر الجارية في منطقة درخان أوول إياج الإدارية.

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ويضيف، وقد عثر علماء وطلاب كلية التاريخ والآثار بجامعة أولان باتور، عند مدخل القبر على عظام حيوانات وفك بشري وادوات معدنية وقطع وعاء برونزي. وأثبت الخبراء أن القبر يعود إلى اتحاد قبائل Xianbei المنغولية التي عاشت خلال الفترة بين القرنين الأول والرابع في مناطق شمال الصين ومنغوليا الحديثة ومنطقة بايكال.

ووفقا للخبراء، هذه أول مقبرة من هذا النوع تكتشف في منغوليا. لذلك فقد حضر إلى موقع المقبرة خبراء في حماية الآثار التاريخية ومحافظ المنطقة ورئيس مجلس النواب في المنطقة، وناقشوا مسألة سلامة عمليات البحث في المنطقة مستقبلا.

واكتشاف هذا النصب التاريخي له أهمية كبيرة بالنسبة لمنغوليا. لأن قبائل Xianbei تعتبر من أسلاف سكان منغوليا الحاليين، حيث غادر قسم منهم مناطق ما وراء البيكال، وغزا مناطق شمال الصين واستقر فيها.

المصدر: tass