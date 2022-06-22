الجيش الروسي يتسلم دفعة أولى من مدافع الهاون الجديدة

تسلم الجيش الروسي دفعة من مدافع الهاون الجديدة عيار 82 ملم من تصنيع شركة "بوريفيسانيك" الروسية.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة لم يذكر كمية الأسلحة المسلّمة واكتفى بالقول إن المدافع سلمت للجيش في إطار برنامج الحجوزات الدفاعية الروسية.

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وأوضح أن مدفع الهاون الجديد من طراز 2Б24 تم تصنيعه باستخدام المواد الحديثة، ما سمح بتخفيف وزنه إلى حد بعيد وزيادة دقته. كما سمحت مميزات تصميم المدفع بإطلاق النيران طويلا بألغام ذات قوة عالية وكذلك إطلاق النيران الدائرية من أية تربة كانت.

وأضاف الناطق أن الوزن الخفيف وإمكانية التفكيك السريع إلى مكوّنات يضمن قدرة عالية على المناورة، ويسمح بخوض عمليات حربية بفاعلية قصوى.

ويمكن نقل مدفع الهاون داخل مدرعة أو حافلة مع طاقمه، ما يسمح باستخدامه في المناطق الوعرة.

يذكر أن 2Б24 يعتبر نموذجا مطوّرا لمدفع الهاون 2Б14-1 (" بودنوس") الذي تم تصميمه خصيصا لألوية الإنزال الجوي والوحدات العاملة في الجبال وكذلك للبحارة والمظليين.

بلغ وزن المدفع 45 كلغ، ما يسمح بنقله من قبل طاقمه. كما بلغت سرعة رمي المدفع 20 طلقة في الدقيقة، مدى عمله يتراوح بين 100 و-6000 متر. ويضم طاقمه 5 أفراد.

المصدر: فويني أوبوزريني