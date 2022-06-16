الصين تختبر سفينة شبحية مسيّرة! (فيديو)

أعلن موقع Navy Recognition أن الصين بدأت باختبارات سفينة عسكرية شبحية يمكن التحكم بها عن بعد.

وتبعا للمعلومات التي نقلها الموقع عن وسائل إعلام صينية "فإن الخبراء في الصين أنهوا المرحلة الأولى من اختبارات سفينة شبحية مسيّرة يصل مقدار إزاحتها للمياه إلى 200 طن تقريبا".

وأشارت وسائل الإعلام إلى "أن الاختبارات على السفينة المذكورة جرت بالقرب من جزيرة بانتشي بمقاطعة جيجيانغ شرقي البلاد، واستغرقت رحلة السفينة في المياه ثلاث ساعات تقريبا".

ويبلغ طول منصة هذه السفينة نحو 40 م، وبنيت بهيكل مصنوع وفق معايير قوارب trimaran ، ويمكنها العمل وتأدية المهام في مختلف البحار والمحيطات حتى في الظروف الملاحية الصعبة، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

إقرأ المزيد

وبحسب تقارير إعلامية صينية فإن السفينة الجديدة تتمتع بمعايير فنية تمكن من التحكم بها عن بعد، كما زودت بتقنيات متطورة تجعلها عصية على الاكتشاف من الرادارات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا