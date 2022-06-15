البرازيل تطور سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلن موقع Naval Today أن البرازيل تعمل على تطوير سفينة أبحاث بحرية جديدة مخصصة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن " شركتي Estaleiro Jurong Aracruz و Sembcorp Marine Specialized Shipbuilding البرازيليتين وقعتا عقودا بقيمة 150 مليون دولار مؤخرا مع شركة Sembcorp Marine السنغافورية لتساهم الأخيرة بتصميم وتطوير سفينة أبحاث بحرية جديدة لصالح البحرية البرازيلية".

وحول الموضوع قال الأدميرال، خوسيه أوجوستو فييرا دامينيزيس، رئيس قسم اللوجستيات في الأسطول البرازيلي: "إن حصول البحرية البرازيلية على السفينة الجديدة سيكون له أهمية استراتيجية بالنسبة لبلده، ويعتبر أمرا مهما لاستمرار الأبحاث العلمية المتعلقة بالقارة القطبية الجنوبية".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بناء السفينة الجديدة سيبدأ في منشآت تابعة لشركة Estaleiro Jurong Aracruz البرازيلية ، وستسلم هذه السفينة للعميل في الربع الثالث من عام 2025، وستحل هذ السفينة محل سفينة الدعم البحري " Ari Rongel" التي يقترب عمر خدمتها الافتراضي من نهايته.

وستأتي السفينة الجديدة بطول 93.9 م، وعرض 18.5 م، أما مقدار إزاحتها للمياه فسيعادل 5800 طن.

المصدر: سلاح روسيا