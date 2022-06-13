روسيا تطور جيلا جديدا من سفن الأبحاث البحرية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون قريبا بتطوير سفن جديدة للأبحاث البحرية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمصنع "غوركي" الروسي لصناعة السفن "يوم الأحد 12 يونيو الجاري ستقام في منشأة تابعة لمصنع بمدينة زيلينودولسك احتفالية خاصة للبدء بعملية تصنيع هيكلي سفينتين للأبحاث البحرية ستطوران في إطار المشروع 03182R".

وأضاف البيان "السفن التي ستصنع في إطار المشروع المذكور ستصمم من قبل المختصين في مكتب زيلينودولسك للتصاميم والبحوث الأوقيانوغرافية المعقدة، وستتطابق مواصفاتها مع المواصفات الموضوعة من قبل هيئة السجل البحري الروسي للشحن".

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ووفقا للمتطلبات الفنية فإن السفن الجديدة يجب أن تتمتع بقدرات إبحار عالية، وأن تكون مجهزة للعمل لفترات طويلة، وتوفر ظروفا مريحة لطواقمها حتى في أصعب الظروف الملاحية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طول كل سفينة من السفن المطورة في إطار المشروع 03182R سيبلغ 100 م تقريبا، وعرضها سيكون نحو 16 م.

المصدر: سلاح روسيا