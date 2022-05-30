لماذا لا توجد جسور فوق نهر الأمازون؟

يعد نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم وأحد أهم الممرات المائية على كوكب الأرض. ويحتوي على مياه عذبة من حيث الحجم أكثر من أي نهر آخر.

ومع ذلك، على الرغم من صفاته العديدة والمتنوعة، هناك شيء لا يمكن العثور عليه في نهر الأمازون: الجسور.

وبالنظر إلى تدفق الأمازون عبر ثلاث دول (بيرو وكولومبيا والبرازيل) ويعيش أكثر من 30 مليون شخص في حوض النهر، وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية، يبدو من غير المحتمل إلى حد ما عدم وجود جسور تمتد على النهر. اذا لماذا هذة الحالة؟ هل توجد صعوبات أساسية في بناء مثل هذه الهياكل في غابة مطيرة تحتوي على مقايضات وأراضي رطبة واسعة وشجيرات عميقة وسميكة؟، هل توجد حواجز مالية؟، أم أنها ببساطة لا تستحق العناء؟.

شذوذ الأمازون

عند مقارنته ببعض الأنهار الأخرى الأكثر شهرة في العالم، فإن افتقار الأمازون إلى معابر الجسور يعد أمرا غريبا. هناك حوالي تسعة جسور تمتد على النيل في القاهرة وحدها. وتم الانتهاء من أكثر من 100 جسر خلال الثلاثين عاما الماضية عبر نهر اليانغتسي، النهر الرئيسي في آسيا؛ في حين أن نهر الدانوب في أوروبا، الذي يبلغ طوله ثلث مساحة الأمازون، يستقطب 133 جسرا.

إذن ما هي الصفقة مع الأمازون؟

قال والتر كوفمان، رئيس قسم الهندسة الإنشائية (الهياكل الخرسانية وتصميم الجسور) في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETH) في زيورخ: "لا توجد حاجة ملحة بشكل كاف لبناء جسر عبر الأمازون".

تتعرج غابات الأمازون، بطول 4300 ميل (6920 كيلومترا)، عبر مناطق قليلة السكان، ما يعني أن هناك عددا قليلا جدا من الطرق الرئيسية التي يمكن لأي جسر الاتصال بها. وفي المدن والبلدات المتاخمة للنهر، تعد القوارب والعبارات وسيلة راسخة لنقل البضائع والأشخاص من الضفة إلى البنوك، ما يعني أنه لا توجد حاجة حقيقية لبناء الجسور، بخلاف جعل الرحلات أسرع قليلا.

وأشار كوفمان إلى أنه "هناك بالطبع صعوبات فنية ولوجيستية".

إقرأ المزيد

ووفقا لكوفمان، فإن منطقة الأمازون بعيدة كل البعد عن كونها موقعا مثاليا لبناة الجسور، حيث تحتوي على مجموعة من العوائق الطبيعية التي يجب أن يغزوها المهندسون وعمال البناء.

وعلى سبيل المثال، فإن مستنقعاتها الواسعة وتربتها الرخوة تتطلب "جسورا للوصول طويلة جدا [جسر متعدد الامتدادات يعبر مناطق منخفضة ممتدة] وأساسات عميقة للغاية"، وهذا سيتطلب استثمارات مالية ضخمة، كما قال كوفمان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المواضع المتغيرة لمجرى النهر عبر الفصول، مع "اختلافات واضحة" في عمق المياه، من شأنها أن تجعل البناء "متطلبا للغاية". ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع منسوب مياه النهر وانخفاضه على مدار العام والرواسب الناعمة على ضفاف الأنهار التي تتآكل وتتحول موسميا، وفقا لمبادرة مياه الأمازون.

وأشار كوفمان إلى أنه على الرغم من أن هذه القضايا الخاصة ليست مقصورة على منطقة الأمازون، إلا أنها "خطيرة بشكل خاص" هناك.

وقال كوفمان: "إن البيئة في منطقة الأمازون هي بالتأكيد من بين الأصعب في العالم. الجسور عبر المضيق تمثل أيضا تحديا إذا كان عمق المياه عميقا، لكنك على الأقل تعلم أن البناء ممكن باستخدام العوامات، على سبيل المثال".

وقال كوفمان إن الطوافات، أو الهياكل العائمة، ليست حلا من شأنه أن يعمل في معظم أجزاء الأمازون، لأن النهر يتأثر بشكل كبير بالتغيرات الموسمية، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد. وعلى سبيل المثال، خلال موسم الجفاف - بين يونيو ونوفمبر - يبلغ متوسط ​​عرض نهر الأمازون ما بين 2 و6 أميال (3.2 و9.7 كم)، بينما في موسم الأمطار - من ديسمبر إلى أبريل - يمكن أن يصل عرض النهر إلى 30 ميلا (48 كم)، ويمكن أن يكون منسوب المياه أعلى بمقدار 50 قدما (15 مترا) مما كان عليه خلال موسم الجفاف.

وقال كوفمان "هذا التحدي سيكون فريدا من نوعه".

لذلك، بالإضافة إلى عدم وجود حاجة فورية لجسر عبر الأمازون، فإن العمليات التي ينطوي عليها بناء واحد ستكون كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم وجود جسور تعبر الأمازون، إلا أن هناك جسرا يعبر نهر نيغرو، رافده الرئيسي. ويُطلق على الجسر اسم Ponte Rio Negro، الذي تم الانتهاء منه في عام 2011، ويربط ماناوس وإيراندوبا، وهو حتى الآن الجسر الرئيسي الوحيد الذي يعبر أي رافد من روافد الأمازون.

ولكن، على الرغم من عدم وجود خطط ملموسة لبناء جسر فوق الأمازون، فإن "هذا لا يعني أنه لن يحدث"، هكذا قال فيليب فيرنسايد، عالم الأحياء الأمريكي والعالم والناشط في مجال الحفاظ على البيئة الذي قضى معظم حياته المهنية في البرازيل.

وعند الانتهاء من جسر Ponte Rio Negro، رسمت الخطط المؤقتة لجسر عبر أعالي الأمازون - المعروف باسم نهر Solimões - في بلدية Manacapuru، والذي سيربط الطريق السريع BR-319 بماناوس ويزيل الحاجة إلى وجود عبارة العبور.

إذن، هل هناك أي فرصة لبناء جسر عبر الأمازون في المستقبل القريب؟، قال كوفمان "أعتقد أنه لن يتم بناء جسر إلا إذا طغت الحاجة على الصعوبات والتكلفة. شخصيا، أشك في أن هذا سيحدث قريبا، ما لم تكن هناك تطورات اقتصادية غير متوقعة في المنطقة".

المصدر: لايف ساينس