شركة روسية: "دوار الشمس" قادر على حماية منطقة البحر الأسود

قد يضمن رادار "بودسولنوخ" ( دوار الشمس) الروسي بعيد المدى حماية منطقة البحر الأسود كلها واكتشاف السفن والطائرات الحربية والمدنية.

وقد تم تحديد أماكن النشر المتوقعة للرادارات من هذا النوع على شاطئ البحر الأسود الروسي.

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أعلن ذلك رئيس معهد "مينتس" اللاسكي التقني الروسي، يوري أنوشكو، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية. وقال:" يصلح رادار "بودسولنوخ" بعيد المدى تماما لحماية المياه البحرية لدولتنا. وقد تم تحديد مواقع تموضعه على شاطئي القوقاز والقرم.

وحسب، أنوشكو، فإن معهده يمكن أن يباشر بعد نصف العام بإنتاج الرادار وإجراء أعمال تمهيدية لتجميعه ونشره. وذلك في حال اتخاذ قرار بنشر الرادارات في منطقة البحر الأسود من قبل وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن رادارات "بودسولنوخ "بعيدة المدى للموجة السطحية عادة ما تُنشر على الشواطئ وتخصص لاكتشاف الأهداف البحرية والجوية على مسافة لا تقل عن 400 كلم.

وبمقدور الرادار أن يكشف ويرافق أوتوماتيكيا ما لا يقل عن 300 هدف بحري و100 هدف جوي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن البحرية الروسية تستخدم رادار "بودسولنوخ" على شواطئ بحري قزوين وأوخوتسك والبحر الياباني.

المصدر: تاس