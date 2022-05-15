إسبانيا تختبر غواصة عسكرية من جيل جديد

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الإسبانية أن أول غواصة من فئة " S-80" ستبدأ مرحلة اختبارات الحركة الشهر الجاري.

وحول الموضوع قال الأدميرال أنيسيتو روزيك، رئيس قسم التسليح والإمدادات بالأسطول الإسباني: "غواصة Isaac Peral التي تعتبر أول غواصة من فئة S-80 الجديدة ستبدأ مرحلة اختبارات الحركة نهاية مايو الجاري، مبدئيا نتوقع أن تبدأ الاختبارات في الـ 27 من هذا الشهر.. الغواصات الجديدة التي صنعت في حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia من المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الإسباني عام 2023".

وخلال الاختبارات من المفترض أن تنزل الغواصة في البداية إلى أعماق قليلة تحت سطح الماء، وبعدها يفترض أن تبدأ تدريجيا بتجارب الغوص إلى الأعماق الكبيرة، وسيتواجد على متنها أثناء الاختبارات طاقم مكون من 52 شخصا.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة المذكورة من المفترض أن تباشر خدمتها في سلاح البحرية الإسباني عام 2023، وما بين عامي 2024 و2028 سيتسلم الجيش الإسباني 3 غواصات أخرى من فئة " S-80"، آخر اثنتين منهما ستجهزان بمعدات خاصة لإنتاج الطاقة تسمح لهما بالعمل لمدة طويلة تحت الماء.

المصدر: سلاح روسيا