لأول مرة،" مقاتلة "سو-35" الهندية تُطلق صاروخ "براموس" المجنح بعيد المدى

اختبرت الهند لأول مرة صاروخ "براموس" المجنح فوق الصوتي بعيد المدى " جو – أرض". وقد أطلق من مقاتلة "سو- 30 إم كا إي" الهندية روسية الصنع فأصاب هدفا تدريبيا في خليج البنغال.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الهندية.

وجاء في بيان صحفي نشرته الدفاع الهندية أن أول اختبار للصاروخ المذكور يمكن اعتباره ناجحا ومنفّذا وفقا لخطة تم وضعها مسبقا. وأضاف البيان أن "سو- 30" المزوّدة بصاروخ جديد يمكن الآن أن توجّه ضربات جوية فائقة الدقة إلى الأهداف الأرضية والبحرية الواقعة على مسافة 300 كلم، وتضمن تلك المسافة والمواصفات العالية للمقاتلة عمقا استراتيجيا لسلاح الجو الهندي.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الهند اختبرت مؤخرا نموذجيْن من صاروخ "براموس" في آن واحد. وأطلقت أوّلهما مقاتلة "سو- 30 إم كا إي" إلى سفينة قديمة مشطوبة تابعة لسلاح البحرية الهندي. أما ثانيهما فأطلقته المدمرة من مشروع 15 D 61 Delhi باستخدام منصة بحرية مطوّرة.

يذكر أن صاروخ "براموس" المجنّح فوق الصوتي تنتجه مؤسسة BrahMos Aerospace الهندية الروسية المشتركة. وأطلق أول صاروخ من هذا النوع عام 2001.

المصدر: روسيسكايا غازيتا