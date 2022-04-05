صاروخ "أونيكس" البحري يدمّر أهدافا برية في أوكرانيا

دمرت صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية نهاية الأسبوع الماضي أحد مقرات قيادة القوات الأوكرانية في منطقة دونباس.

ويمكن اعتبار تلك الغارة مباغتة عسكرية، ومفاجأة مثيرة حيث تم تدمير مستودع تحت الأرض في غرب أوكرانيا بواسطة صاروخ "كينجال" فرط الصوتي الجوي. وكان قد استقر في جيوش العالم رأي يفيد بأن صاروخا مضادا للسفن يستطيع فقط ضرب أهداف بحرية.

إقرأ المزيد

لكن العسكريين الروس أكّدوا أن صواريخ "أونيكس" البحرية يمكن أن تدمّر بدقة فائقة أهدافا برية من مساحة نحو 600 كلم.

وتدخل صواريخ "أونيكس" تشكيلة منظومة "باستيون" الروسية الساحلية المضادة للسفن. وبمقدور المنظومة إصابة كل أنواع الأهداف البحرية، بما فيها حاملات الطائرات.

بدأ الجيش الروسي بعد البدء في العملية العسكرية الخاصة في توجيه ضربات إلى أهم المراكز الاستراتيجية للجيش الأوكراني بصواريخ "أونيكس" المضادة للسفن.

فما هي أهم مواصفات هذا الصاروخ؟ - بعد انطلاق الصاروخ من منصة الإطلاق يتم تشغيل محرك التسريع المركب في حجرة الاحتراق مباشرة والذي يسرّع الصاروخ بما يفوق سرعة الصوت بمقدار 2.5 مرة، ثم ينفصل محرك التسريع ويستمر الصاروخ في التحليق نحو الهدف بسرعة تعادل 2.5 ماخ، اعتمادا على محرك النفاث الهوائي.

ويتم تزويد الصاروخ بنظام مركب خاص بتوجيهه نحو الهدف يتكون من جهاز توجيه استمراري يعمل في مسار التحليق إلى الهدف ونظام راداري يعمل في المسار الختامي لتحليق الصاروخ.

يذكر أن الهند تسعى في الوقت الراهن لتحقيق مشروع قائم على نسخة قابلة للتصدير من صاروخ "أونيكس" الروسي. وأطلقت على هذا المشروع تسمية "براموس". ويمكن أن يتطور مستقبلا إلى مشروع فرط الصوتي

المصدر: تاس