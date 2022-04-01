مقاتلة "سو-35" تحقق السيطرة على أجواء أوكرانيا

قامت مجلة Military Watch الأمريكية بتحليل مشاركة مقاتلات "سو-35" في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .

وذلك بعد أن أسقطت "سو-35" مرة أخرى يوم 30 مارس قاذفة "سو–24" التابعة لسلاح الجو الأوكراني.

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وقالت المجلة أن إسقاط القاذفة الأوكرانية هو نتيجة لتحقيق السيطرة الروسية التامة على أجواء أوكرانيا، مع العلم أن سلاح الجو الأوكراني خسر منذ يوم 24 فبراير الماضي نحو نصف أسطوله. وقال كاتب المقال في المجلة إن "سو- 35" الروسية لعبت أهم دور في ذلك.

يذكر أن "سو-35" تعتبر من أكثر المقاتلات قدرة وفاعلية بعد "سو-57" للجيل الخامس التي لم تدخل بعد الخدمة في القوات الجو– فضائية الروسية. وتستخدم "سو – 35" في معظم الأحيان في أوكرانيا لمكافحة مقاتلات "سو – 27" الأوكرانية التي تعد نخبة سلاح الجو الأوكراني.

وقد دخلت "سو – 35" الخدمة في الجيش الروسي عام 2014. وبلغ عددها في القوات الجو فضائية" 100 مقاتلة وتعد "سو- 35" طائرة من جيل 4 ++ ذات مواصفات تقرّبها من الجيل الخامس. وتم تزويدها بمحرك ذي اتجاه متغير لقوة الدفع. وتزوّد "سو -35" بصواريخ "جو – جو" تحلق بسرعة 4.5 ماخ (نحو 5500 كلم/ساعة).

كما تم تزويد المقاتلة الروسية بمنظومة الحرب الإلكترونية "خيبيني – إم" والرادار بعيد المدى " إربيس – إي" ، الأمر الذي يوسّع إلى حد بعيد قدرة الطائرة على اكتشاف طائرات العدو من مسافة بعيدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا