"سو-34" نموذج مطور لـ"الدبابة الطائرة" يستخدمه الجيش الروسي لضرب الأهداف الأرضية في أوكرانيا

بدأ تصميم القاذفة المقاتلة فوق الصوتية متعددة المهام "سو- 34" مطلع التسعينيات لتحل محل قاذفة "سو-24" القديمة (الدبابة الطائرة).

ودخلت الطائرة الخدمة في القوات الجو- فضائية الروسية بحلول عام 2014. وتخصص "سو-34" لتوجيه ضربات إلى أهداف العدو في عمقه العملياتي والتكتيكي على خلفية التشويش اللاسلكي الإلكتروني وعمل دفاعاته الجوية. ويمكن أن تعمل الطائرة ليلا ونهارا وفي ظروف الطقس المعقد.

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وتم تزويد "سو-34" بجهاز تصويب يمكّن الطيار من توجيه صواريخ "جو – أرض" من طراز "خا – 29 إل" وقنابل " كاب – 500 إل"، "كاب – 1500 إل" الموجهة ليزريا. وتستطيع "سو - 34" أن تتزود بأكبر كمية من الوقود في أسطول الطائرات التكتيكية، ما يساعدها في تحقيق رحلات جوية بعيدة المدى (حتى 4500 كلم) دون أن تزود بالوقود.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية الخميس 24 مارس الجاري مقطع فيديو أظهر تدمير مستودعات الذخائر التابعة للجيش الأوكراني من قبل القاذفات المقاتلة الروسية "سو-34". وأظهر الفيديو كذلك لقطة مثيرة للاهتمام وهي رمز Z المرسوم في الأجواء الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا