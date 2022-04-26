مصدر يكشف النقاب عن تمويه جديد لصواريخ ودبابات الجيش الروسي

كشف مصدر مطلع أن منفذي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يستخدمون نوعا جديدا من التمويه لتخفيض البصمة الحرارية والرادارية للآليات العسكرية.

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وقال المصدر: "إنهم يستخدمون مادة اصطناعية جديدة لتغطية الآليات العسكرية، مشيرا إلى أن الكساء الجديد يعزز قدرة الدبابة، مثلا، على التخفي عدة مرات من أجل تجنب الرصد من قبل أجهزة المراقبة، وبالأخص طائرات الاستطلاع".

وذكر أن النوع الجديد من التمويه يستخدم لزيادة تخفي صواريخ "إسكندر" ودبابات "تي-90إم".

المصدر: سبوتنيك