الدفاع الروسية تستعرض عمل منظومة "تنين الجبل" في أوكرانيا

نشرت قناة "تلغرام" Lobaev Z التابعة لصانع الأسلحة الروسي، لوبايف، مقطع فيديو لاستخدام منظومة " أور– 77" المعروفة باسم"تنين الجبل" ضد المتطرفين الأوكران بالقرب من مدينة (روبيجي).

وهي لقطات أولى استعرضت عمل المنظومة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

يذكر أن منظومة "تنين الجبل" صُممت في سبعينيات القرن الماضي على منصة هاوتز "غفوزديكا" ذاتي الحركة. وإنها عبارة عن منظومة نفاثة تخصص لإزالة حقول الألغام بعرض 6 أمتار وطول 80 – 90 مترا. وهي قادرة على عمل ثغرات في حقول الألغام. أما القذيفة النفاثة المليئة بالمتفجرات فيمر داخلها كابل مفجّر. ويتم إيصال القذيفة إلى حقل ألغام بواسطة صواريخ بارود.

فيما صار الجيش الروسي منذ وقت غير بعيد يستخدم "تنين الجبل" لأغراض أخرى، وعلى سبيل المثال تستخدم المنظومة لتدمير منشآت محصنة للعدو في المعركة بالمدينة. وإنها استخدمت بصورة خاصة في سوريا وعند تحرير مطار دونيسك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا