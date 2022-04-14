بيل غيتس يصف المتظاهرين المناهضين للقاحات بـ"المجانين"!

علق بيل غيتس على النشطاء المناهضين للقاحات خلال خطاب ألقاه مؤخرا في كندا، وأصر على أن جهوده "أنقذت عشرات الملايين من الأرواح" حيث تجمع المتظاهرون خارج الحدث للتنديد به.

وبعد إلقاء حديث حول كيفية إيقاف الأزمة الصحية القادمة في مؤتمر TED2022 في فانكوفر يوم الثلاثاء، خاطب غيتس النقاد الذين تظاهروا في المكان، قائلا إن الاحتجاج كان "مثيرا للسخرية إلى حد ما".

وقال، وفقا لـ Insider، إن "مؤسسة غيتس منخرطة بشكل كبير في اللقاحات، واختراع لقاحات جديدة، وتمويل اللقاحات"، مشيرا إلى أن منظمته "أنقذت عشرات الملايين من الأرواح".

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وتابع غيتس: "من المفارقات إلى حد ما أن يستدير شخص ما ويقول إننا نستخدم اللقاحات لقتل الناس أو لكسب المال أو أننا بدأنا وباء "كوفيد-19"".

وأشارت صفحة ويب خاصة بمؤتمر TED إلى أن غيتس سيناقش "كيف كان الحال عندما تصبح موضوعا لنظريات المؤامرة"، حيث أن الملياردير في قلب عدد من الادعاءات الجديدة المرتبطة باللقاحات وتفشي فيروس كورونا.

وردا على سؤال حول شعوره حيال المحتجين ضده، قال غيتس إنه "غريب نوعا ما"، وسأل لاحقا "هل يتحول هذا إلى شيء يظهر فيه أشخاص مجنونون باستمرار؟".

وأضاف: "نأمل مع تهدئة الوباء، أن يكون الناس أكثر عقلانية بشأن "مرحبا، اللقاحات معجزة وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به"".

ووزع عدد من مجموعات النشطاء منشورات من أجل "احتجاج كبير" قبل حدث TED، حيث ظهر أيضا متحدثون بارزون مثل إيلون موسك ونائب الرئيس السابق، آل غور. وصورت مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تظهر المظاهرة حشدا كبيرا من الناس يرفعون الأعلام واللافتات خارج المكان، فيما سمع المتظاهرون وهم يهتفون "أوقف بيل غيتس!".

المصدر: RT