القهوة الصباحية قد تقود إلى تسريع انقراض الأنواع!

قال باحثون إن قهوتنا الصباحية قد تدفع الأنواع إلى الانقراض، مشيرين إلى أن المستهلكين في البلدان الغنية قد يقودون عن غير قصد لانقراض الأنواع في البلدان الفقيرة بعيدا.

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ويواجه نحو مليون نوع بالفعل الانقراض، والعديد منها في غضون عقود، وفقا لتقرير تقييم المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وتشمل الأنواع المتأثرة ضفدع Nombre de Dios Streamside في هندوراس، والجرذ العملاق الملغاشي (Malagasy Giant Jumping Rat) في مدغشقر.

ووجدت الدراسة، التي قادتها جامعة سيدني، أن استهلاك الأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية في البلدان الغنية هو المحرك الأكبر لخطر الانقراض الناتج عن الاستهلاك وهو مسؤول عن 39% من البصمة العالمية لمخاطر الانقراض.

ومع التركيز على أكثر من 5000 نوع في 188 دولة، اكتشف البحث أن الاستهلاك في 76 دولة تتركز في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا (مثل اليابان وكوريا الجنوبية) أدى في المقام الأول إلى خطر انقراض الأنواع في بلدان أخرى.

وتوصلت النتائج أيضا إلى أن التجارة الدولية تقود 29.5% من البصمة العالمية لمخاطر الانقراض.

وووفقا للدراسة، فإن الولايات المتحدة تقود 24% من أثر مخاطر الانقراض لضفدع Nombre de Dios Streamside المهددة بالانقراض، والمسمى أيضا Craugastor fecundus.

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وقالت الباحثة الرئيسية أماندا إروين، طالبة الدكتوراه من مجموعة أبحاث تحليل الاستدامة المتكاملة بجامعة سيدني: "إن تعقيد التفاعلات الاقتصادية في عالمنا المعولم يعني أن شراء القهوة في سيدني قد يساهم في فقدان التنوع البيولوجي في هندوراس. والخيارات التي نتخذها كل يوم لها تأثير على العالم الطبيعي، حتى لو لم نر هذا التأثير".

وتابعت: "كل ما نستهلكه مشتق من العالم الطبيعي، مع تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية من خلال عدد لا يحصى من معاملات سلسلة التوريد. غالبا ما يكون لهذه المعاملات تأثير مباشر على الأنواع".

وقال الباحثون إن أزمة التنوع البيولوجي تشبه أزمة المناخ، وإن كانت أقل شهرة.

وأوضحت إروين: "إن هذه الأزمات تحدث بالتوازي. ونأمل أن يبرز المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP-15) القادم، صورة الأزمة الطبيعية الأخرى التي يقودها الإنسان لجيلنا، فقدان التنوع البيولوجي الذي لا يمكن إصلاحه، ويمكن أن توفر نتائجنا رؤى قيمة حول الدور الذي يلعبه الاستهلاك العالمي كأحد العوامل الدافعة لهذه الخسارة".

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وأضاف المؤلف المشارك الدكتور يوها سيكاماكي، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN): "إن هذه النظرة الثاقبة حول كيفية تأثير أنماط الاستهلاك السائدة على فقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لإثراء المفاوضات الدولية الجارية بشأن الطبيعة، بما في ذلك المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي .. إن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي تفيد بأن نحو 30% من البصمة العالمية لمخاطر الانقراض متضمنة في التجارة الدولية، تؤكد الحاجة إلى النظر في مسؤوليات مختلف البلدان وجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك تمويل الحفظ، ليس فقط في سياق حدودها الوطنية بل تمتد إلى تأثيراتها على المستوى الدولي".

ونُشرت الورقة البحثية في Nature: Scientific Reports، وهي عبارة عن تعاون بين جامعة سيدني والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وجامعة نيوكاسل (المملكة المتحدة) والمعهد الدولي للاستدامة في البرازيل.

المصدر: إندبندنت