روسيا بصدد تصنيع نموذج مطوّر من مروحية "مي - 24"

تلقى الأخصائيون في شركة "مروحيات روسيا" براءة اختراع المظهر الخارجي لمروحية النقل والقتال المزوّدة بمدفع أوتوماتيكي والمخصصة لنقل الحمولة وأفراد الإنزال الجوي ودعم المشاة.

وحسب شهادة الاختراع فإن المروحية الجديدة تعد نموذجا مطوّرا ومحدّثا لمروحية "مي 24 بي" الروسية.

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وجاء في تقرير نشرته هيئة الملكية الصناعية الروسية أن التكنولوجيا والحلول التقنية المقترحة تسمح بتصميم مروحية تتميز بمتانة وفاعلية قتالية عالية وقدرة فائقة على البقاء في الجو.

ويتوقع أن تزوّد المروحية بمحركيْن وأجهزة الملاحة والقيادة الرقمية وأجهزة التصويب التي تسمح بالعمل وتوجيه الصواريخ ليلا ونهارا.

ويجب أن تزوّد المروحية، حسب شهادة براءة الاختراع، بمنظومة الحماية من الدفاعات الجوية الثابتة والمتحركة ومنظومة أخرى تحمي من الصواريخ المحمولة المضادة للجو عن طريق قذف أهداف كاذبة.

أما خوذة الطيار فستزوّد بنظارة الرؤية الليلية.

يذكر أن شركة "مروحيات روسية تنتج منذ عام 2005 على دفعات نموذجا مطورا لمروحية "مي – 24 بي" وهو "مي – 35 إم". وتم الكشف عنه لأول مرة في "منتدى الجيش – 2018" العسكري التقني. وتم تزويد النموذج بمدفع أوتوماتيكي متحرك عيار 23 ملم حل محل المدفع الثابت عيار 30 ملم .

المصدر: تاس