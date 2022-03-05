مروحية روسية لمشاة البحرية تشارك في العملية الخاصة بأوكرانيا

يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا مروحيات " كا-29" المخصصة لنقل مشاة البحرية.

وذلك إلى جانب مروحيات "مي – 28 إن"، "كا-52"، "مي – 35 إم" و"مي - 8".

وتنتج مروحيات مشاة البحرية منذ عام 1987 في مدينة كومرتاو بجمهورية بشكورتوستان الروسية. وبمقدورها نقل 2000 كلغ من الحمولة أو 16 فردا من مشاة البحرية مع أسلحتهم. ويبلغ وزن المروحية عند الإقلاع 11500 كلغ.

وتشبه "كا – 29" مروحية " كا – 52" لتوزع مروحتيها عموديا (مروحة فوق أخرى).

وتزوّد المروحية بالرشاش رباعي المواسير عيار 7.62 ملم ورشاش " 9 آ 622 " الثقيل عيار 7.62 ملم بمخزونه القتالي 1800 طلقة. وهناك إمكانية لتزويدها بمدفع سريع الرماية عيار 30 ملم. كما يمكن أن تعلق تحت جناحيها حاويات بمدفعين مزدوجين عيار 23 ملم.

ومن أهم أسلحتها 8 صواريخ موجهة فوق الصوتية من طراز "شتورم" أو "أتاكا" والتي يمكن أن تدمّر مختلف الأهداف، بما في ذلك الأهداف الجوية المحلّقة بسرعة فائقة على مسافة 6000 متر.

كما يمكن أن تحمل المروحية 4 صواريخ غير موجهة أو قنبلتيْن جويتين بوزن 500 كلغ. ويبلغ الوزن الإجمالي للحمولة المقاتلة نحو 2000 كلغ.

والقوة الإجمالية التي ينتجها محركا المروحية 4500 حصان، سرعتها القصوى 280 كلم/ساعة، مدى عملها يتراوح بين 460 كلم و740 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا