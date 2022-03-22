إطلاق أعمال ترميم قوس النصر الأثري في تدمر

أعلنت إدارة محافظ مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع ترميم قوس النصر الأثري الشهير عالميا في مدينة تدمر السورية.

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وجاء في بيان أصدرته الإدارة أن أعمال ترميم القوس الذي دمره إرهابيو "داعش" عام 2015، سيقوم بها خبراء روس من مركز إنقاذ الآثار لدى معهد تاريخ الثقافة المادية في أكاديمية العلوم الروسية.

ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع تحت رعاية الجمعية الجغرافية الروسية بمشاركة وزارة الدفاع الروسية.

وكشفت رئيسة مركز إنقاذ الآثار ناتاليا سولوفيوفا أن الخبراء الروس وزملاءهم السوريين قد حددوا جدول الأعمال ونوعية المعدات التقنية المطلوبة، مؤكدة أن الأعمال سوف تستغرق ثلاث سنوات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الروسية السورية حول ترميم قوس النصر، والتي وقعت عليها عن الطرف الروسي ناتاليا سولوفيوفا، ضمن إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك من أجل عرض مسيرة التعاون الروسي السوري في هذا المجال للمجتمع الدولي.

ويتوقع أن يبدأ إنجاز المشروع من قيام علماء الآثار بجرد ما تبقى من الموقع الأثري بواسطة تقنيات المسح الضوئي والتصوير الفوتوغرافي، وذلك قبل أن يقوم خبراء الجيولوجيا بتحديد المادة التي بني القوس منها، علما أن استخدام مكونات أصلية من المفضل دائما أثناء أعمال الترميم.

المصدر: RT + "نوفوستي"