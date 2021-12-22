علماء الآثار الروس يواصلون عملهم في تدمر

يواصل فريق من علماء الآثار الروس ضمن برنامج إعادةِ إعمار سوريا عمله، في تقييم دمار الآثار في تدمر بسبب التنظيمات الإرهابية، في ظل قلق لغياب الدعم الدولي اللازم من اليونيسكو.

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