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علماء الآثار الروس يواصلون عملهم في تدمر

أخبار العالم العربي

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يواصل فريق من علماء الآثار الروس ضمن برنامج إعادةِ إعمار سوريا عمله، في تقييم دمار الآثار في تدمر بسبب التنظيمات الإرهابية، في ظل قلق لغياب الدعم الدولي اللازم من اليونيسكو.

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