لأول مرة.. الصواريخ الروسية المضادة للسفن تضرب أهدافا برية في أوكرانيا

أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، إيغور كوناشينكوف الأحد 20 مارس بأن الجيش الروسي استخدم لأول مرة في أوكرانيا منظومة " باستيون" الساحلية الصاروخية ضد الأهداف البرية.

مع العلم أن المنظومة تخصص عادة لتدمير السفن الحربية. وقال كوناشينكوف إن صواريخ "باستيون" استهدفت مركز الاستطلاع اللاسلكي واللاسلكي الفني التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محافظة أوديسا.

يذكر أن هناك نموذجين ثابت "باستيون -إس" وذاتي الحركة "باستيون – بي" من المنظومة الساحلية للصواريخ المضادة للسفن "باستيون" بمقدورهما تدمير الأهداف على مسافة 600 كيلومتر.

هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية البحرية قد تحل في المستقبل محل صواريخ " أونيكس" البحرية المجنحة التي تستخدمها المنظومة حاليا، الأمر الذي سيرفع إلى حد بعيد من فاعليتها وسيقلل من وقت تحليق الصاروخ إلى الهدف ويزيد من مداه.

وبمقدور منظومة واحدة من هذا النوع حراسة سواحل تمتد إلى 1500 كلم.

يذكر أن منظومة "باستيون" تخصص لتدمير السفن البحرية، بما فيها سفن الإنزال الكبيرة والمتوسطة وحاملات الطائرات. واستخدمت المنظومة لأول مرة عام 2016 لتدمير الأهداف التابعة للإرهابيين في سوريا.

وتتضمن منظومة "باسنيون" 4 منصات لإطلاق الصواريخ، 24 صاروخا مجنحا موجها من طراز "أونيكس" أو "ياخونت"، عربة للقيادة ، 4 عربات للنقل والتعمير، عربة للصيانة ، فضلا عن مروحية لدلالة الهدف وطائرات مسيرة صغيرة الحجم.

وتمتلك القوات المسلحة الروسية في الوقت الراهن 51 كتيبة من منظومة "باسنيون" للصواريخ المضادة للسفن.

المصدر: RT