مشارك في البرنامج النووي السوفيتي يُمنح ميدالية "ليونار أيلر" في مجال الرياضيات

منحت رئاسة أكاديمية العلوم الروسية المشارك في المشروع النووي السوفيتي والأكاديمي الروسي، سيرغي غودونوف ميدالية ليونار أيلر" في مجال الرياضيات.

وقد اتخذ هذا القرار في اجتماع الثلاثاء 15 مارس لرئاسة أكاديمية العلوم الروسية.

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وقال رئيس أكاديمية العلوم الروسية، فاليري كوزلوف في كلمة ألقاها في الاجتماع:" إنها من أكثر الأنواع احتراما في العالم. وقد بادر قسم الرياضيات في أكاديمية العلوم إلى تكريم الأكاديمي، سيرغي غودونوف بها. وكان هناك مرشحان لنيلها. وقد رشّح كل من مجلس الخبراء ورئاسة قسم الرياضيات، سيرغي غودونوف الذي يمثّل معهد "سوبوليف" الروسي للرياضيات في نوفوسيبيرسك لمنحها.

وحسب رئيس الأكاديمية فإن باحث الرياضيات المشهور هذا هو عالم كلاسيكي معروف، في مجال الأساليب العددية بشكل عام، كما إنه معروف ببحوثه في مجال المعادلات التفاضلية، والطرق العددية للجبر، وخوارزميات حل المشكلات في ميكانيكا الاستمرارية، وما إلى ذلك.

وأضاف كوزلوف: "في شبابه، شارك غودونوف، بالفعل في المشروع النووي، لأن هذه المسائل، كما تعلمون، كانت آنذاك ملحة للغاية".

يذكر أن الميدالية الذهبية التي تحمل اسم العالم الروسي والسويسري والألماني (ليونار أيلر) يمنحها قسم الرياضيات في أكاديمية العلوم الروسية منذ عام 1991 لقاء إحراز إنجازات بارزة في مجال الرياضيات وعلم الفيزياء.

المصدر: تاس