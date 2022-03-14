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علماء الفلك الروس ينشرون صورة لكويكب اقترب من الأرض في 4 مارس الجاري

الفضاء

علماء الفلك الروس ينشرون صورة لكويكب اقترب من الأرض في 4 مارس الجاري
Roskosmos.ru
كويكب 2001 CB21
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نشرت شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مقطع فيديو أظهر تحليق كويكب 2001 CB21 الذي صوّره قسم التكامل العلمي في معهد الرياضيات التطبيقية في أكاديمية العلوم الروسية.

 وذلك في إطار برنامج ضمان الحماية من الكويكبات.

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وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" على قناة "تليغرام" التابعة لها:" يمكنكم مشاهدة كويكب 2001 CB21 المعلوم المحلّق عبر كوكبة Bootes. وإنه اقترب من الأرض يوم 4 مارس الجاري إلى مسافة 4.8 مليون كلم بسرعة 12 كلم/ثانية"

 وأضاف أن تلسكوب معيار 50 سنتيمترا للتابع لجامعة "كوبان" الروسية هو الذي صوّر الكويكب .

وأوضحت المؤسسة الروسية أن الكويكب المذكور سيقترب من الأرض مرة أخرى في 29 سبتمبر عام 2026 إلى مسافة 8.1 مليون كلم.

المصدر: تاس

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