القطب الشمالي يفقد ثلث الجليد خلال 18 عاما

أعلن علماء من الولايات المتحدة، أن القطب الشمالي فقد ستة آلاف كيلومتر مكعب من الجليد بسبب ارتفاع درجة الحرارة في العالم.

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و تشير مجلة Geophysical Research Letters, إلى أن علماء معهد كاليفورنيا التقني وجامعة واشنطن في سياتل، يقدرون كمية الجليد التي فقدها القطب الشمالي بحوالي ستة آلاف كيلومتر مكعب، بسبب الاحتباس الحراري.

وقد حلل الباحثون البيانات التي حصلوا عليها من أقمار ICESat-2 و CryoSat-2 لتحديد التغيرات الشهرية الحاصلة في عمق وسمك وحجم طبقة الجليد البحري خلال الفترة من شهر أكتوبر 2018 ولغاية شهر أبريل 2021. واتضح أنه خلال ثلاثة أعوام انخفض متوسط ارتفاع الغطاء الجليدي في أبريل بمقدار 2.5 سم وسمك طبقة الجليد بمقدار 28 سم، أي ما يعادل فقدان حوالي 12.5 بالمئة من حجم الجليد.

ويشير الباحثون، إلى أن ترقق الجليد الأزلي كان في عام 2021 أسرع وأكبر (0.5 متر، أو 16.1 بالمئة) مقارنة بالجليد الذي يبلغ عمره سنة واحدة فقط.

وتشير بيانات الأقمار الصناعية التي جمعت خلال 18 عاما، إلى أن جليد القطب الشمالي فقد خلال هذه الفترة حوالي ستة آلاف كيلومتر مكعب. أي ما يعادل ثلث حجمه.

المصدر: لينتا. رو