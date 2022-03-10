الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير المدرعات الأوكرانية من قبل مروحية "كا - 52"

استخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا مروحيات "كا – 52" (التمساح) لتدمير المدرعات الأوكرانية.

وقد نشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر فاعلية تلك المروحية.

كما أظهر الفيديو تحضير المروحية لتنفيذ المهمة القتالية التي تجري في النهار، ما سمح بإثبات تدمير غالبية الدفاعات الجوية الأوكرانية. وقد نفذت الغارة الجوية بواسطة الصواريخ غير الموجهة. وأظهر الفيديو كذلك تحليق صاروخ جوي موجّه يدمر هدفا معينا له.

وحقّق طاقم المروحية رحلة جوية على أدنى ارتفاع ممكن حيث التقط هدفا مموها وأطلق صاروخا نحوه ودمّره.

ويشار إلى أن المروحية الروسية تم تزويدها كذلك بمدفع عيار 30 ملم قادر على إطلاق النيران بسرعة 460 طلقة في الدقيقة ومدفعين مزدوجين عيار 23 ملم.

وبمقدور "التمساح" كذلك أن يحمل صواريخ مضادة للدبابات يتم توجبهها بالليزر من مسافة 10 كيلومترات، فضلا عن صواريع غير موجهة عيار 122 ملم و80 ملم. أما رادار المروحية فيضمن تتبع التضاريس والتحليق على ارتفاع منخفض جدا ومراقبة أهداف متحركة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا