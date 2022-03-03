"مومياوات سان برناردو الطبيعية": لغز محيّر حول جثث عمرها 100 عام ظلت محفوظة بشكل جيد!

تُظهر صور جديدة مذهلة "المومياوات الطبيعية" المحفوظة جيدا والموجودة في ضريح كولومبي يعتقد أنه يعود إلى حوالي 100 عام فقط.

ويوجد أكثر من اثنتي عشرة جثة معروضة في صناديق زجاجية في ضريح في سان برناردو، كولومبيا، في أعالي جبال الأنديز وعلى بعد 40 ميلا جنوب غرب العاصمة بوغوتا.

ويعد الحفاظ عليها جيدا لغزا، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه بسبب المناخ المحلي والارتفاع، ما قد يؤثر على التركيب الكيميائي للأرض ويتصرف مثل التحنيط الطبيعي.

Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor

ومع ذلك، يعتقد السكان المحليون أن هذا يرجع إلى نظام غذائي أصلي يتضمن غواتيلا، والمعروف أيضا باسم chayote، وهي فاكهة خضراء شائكة - على الرغم من أن هذه النظرية لا تفسر سبب بقاء ملابس المومياوات في حالة جيدة أيضا.

Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor

واكتشفت جثث سان برناردو المحنطة، والتي تعود لأشخاص ولدوا في المائة عام الماضية تقريبا، لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي عندما نقلت مقبرة محلية بسبب الفيضانات.

Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor

Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor

حتى أن بعض أقارب الموتى يأتون ليروا ما تبقى من أفراد عائلتهم ويعربون عن احترامهم - بما في ذلك رجل يُدعى إيفر بابون ، ووالده من بين أولئك الذين يظهرون في العرض ، يرتدي بدلة رمادية اللون.

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وبعد استعادة الرفات المحفوظ من الأرض، عُرض لأول مرة للجمهور في عام 1994، ما حول المدينة الكولومبية الصغيرة إلى منطقة جذب سياحي غير عادية ومثيرة للجدل.

وبالنظر إلى وجوه الجثث، يبدو أن البعض يتمتع بتعبير هادئ، وكأنهم ماتوا بسلام وراحة، بينما يبدو البعض الآخر أكثر انحرافا مع تقدم العمر.

وشوهد تحنيط طبيعي مماثل في غواناخواتو بالمكسيك، حيث يتسبب الغاز الجوفي والتركيب الكيميائي للتربة في عدم تعفن الموتى.

ومع ذلك، فإن الموتى في غواناخواتو يعود تاريخهم إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، في حين أن المومياوات في سان برناردو صغيرة نسبيا.

وينطوي التحنيط على عملية الحفاظ على الجسد بعد الموت عن طريق تجفيف الجسد أو تحنيطه عمدا - لكن الجثث في سان برناردو حُنّطت بشكل أساسي عن طريق الصدفة.

وفي النهاية، يُعتقد أن تحديد سبب محدد لحفظ المومياوات سيتطلب إزعاج الجثث، وربما لا يرغب الأقارب في حدوثه على الأرجح.

المصدر: ديلي ميل