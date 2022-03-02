إسبانيا تدعم جيشها بسفن حربية جديدة

أعلن موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون الحربية أن إسبانيا تعمل على تطوير جيل جديد من السفن الحربية لجيشها.

وأشار منشور على الموقع إلى أن مصنع بناء السفن التابع لشركة Navantia من المفترض أن يشهد في 25 مارس الجاري احتفالية مخصصة للبدء بتصنيع أول فرقاطة من فئة F-110 لصالح الجيش الإسباني، وأن عملية تصنيع السفن الجديدة من المفترض أن تجري وفق خطط مؤتمتة للتقليل من الأخطاء في الإنتاج إلى الحد الأدنى.

وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد وقعت اتفاقيات لبناء 5 فرقاطات جديدة من فئة F-110 لصالح جيش البلاد، وكان من المفترض أن تبدأ عملية أول سفينة من هذه السفن مع نهاية العام نفسه لكن الخطط تأجلت بسبب الظروف التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن تكلفة مشروع تطوير السفن الإسبانية الجديدة ستصل إلى 4.32 مليار يورو، وأن أول سفينة من فئة F-110 من المفترض أن تنضم للخدمة في الجيش الإسباني عام 2026.

وسيبلغ طول كل سفينة من سفن F-110 نحو 154 مترا، وعرضها 18م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6100 طن، كما سيكون بإمكانها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 150 شخصا .

وستتسلح هذه السفن بصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبرية والبحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا